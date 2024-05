Bo Svensson wird Trainer von Bundesligist Union Berlin

Berlin: Bo Svensson wird neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Union Berlin. Wie der Verein mitteilte, tritt der 44-jährige Däne am 1. Juli die Nachfolge von Nenad Bjelica und Interimstrainer Marco Grote an. Svensson hatte zuletzt den Ligakonkurrenten Mainz trainiert. Union Berlin hatte sich den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag der Bundesliga gesichert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2024 18:15 Uhr