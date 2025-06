BND-Chef: Nicht täuschen lassen von Absichten Russlands

Berlin: Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Kahl, warnt davor, Russlands Expansionsdrang zu unterschätzen. Nach seinen Worten hat der BND Belege, dass die Ukraine nur ein Schritt auf dem Weg nach Westen ist. Moskaus Ziel sei es, die Amerikaner aus Europa zu vertreiben, so Kahl im Podcast "Table.Today". Aus seiner Sicht muss Russland dafür keine Bombenangriffe fliegen. Es reiche schon, - so wörtlich - kleine grüne Männchen nach Estland zu schicken, um angeblich unterdrückte russische Minderheiten zu schützen und so das NATO-Bündnis zu testen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 22:00 Uhr