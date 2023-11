BMW will Vorwürfe gegen Zulieferer prüfen

München: Nach Berichten über Missstände bei einem BMW-Zulieferer in Marokko hat der Konzern Aufklärung angekündigt. Man werde die Vorwürfe nun prüfen, sagte ein Sprecher dem BR. Außerdem werde ein Abgesandter nach Marokko reisen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Recherchen von NDR, WDR und SZ zufolge steht unter anderem der Verdacht im Raum, dass der marokkanische Rohstoffkonzern Managem in der Mine große Mengen von giftigem Arsen in die Umwelt gelangen lässt. Das hätten Wasserproben ergeben. Zudem erheben dem Bericht zufolge aktuelle und ehemalige Arbeiter der marokkanischen Kobaltmine den Vorwurf, Managem halte internationale Standards zum Schutz von Arbeitern nicht ein und gehe gegen kritische Gewerkschaften vor. Seit Januar gilt in Deutschland das Lieferkettengesetz, das Unternehmen verpflichtet, auf die Einhaltung internationaler Standards zu Menschenrechten und Umwelt entlang der eigenen Lieferkette zu achten.

