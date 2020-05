BMW will Stellen streichen

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Autokonzern BMW hat am Abend angekündigt, dass er Stellen abbauen will. Zu der genauen Zahl der Jobs, die dem verschärften Sparkurs zum Opfer fallen könnten, machte BMW allerdings keine Angaben. In der Mitteilung heißt es, man werde durch Fluktuation frei werdende Stellen nutzen, um den Personal-Umbau voranzutreiben. BMW hatte zuletzt rund 130.000 Mitarbeiter. Inzwischen hat der Konzern neue Quartalszahlen vorgelegt. Demnach gab es von Januar bis März einen leichten Gewinnrückgang. Der Konzernüberschuss sank um 2,4 Prozent auf rund 570 Millionen Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 08:00 Uhr