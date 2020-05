BMW will Stellen streichen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar, +8 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Lauf der Nacht auch an den Alpen trocken, sonst klar. Tiefstwerte zwischen +8 Grad am Bodensee und -2 Grad örtlich in Oberfranken. Tagsüber freundlich bei 13 bis 18 Grad. Morgen und am Freitag vielerorts von früh bis spät sonnig und mit 18 bis 24 Grad noch wärmer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.05.2020 19:45 Uhr