BMW-Werk in Dingolfing steht wegen fehlender Teile still

Dingolfing: Wegen fehlender Kabelbäume aus ukrainischer Produktion kann das größte BMW-Werk Europas diese Woche nicht arbeiten. Betroffen davon sind 10.000 Mitarbeiter, für sie hat BMW bereits Kurzarbeit angemeldet. Auch im Münchner Werk können diese Woche keine Neuwagen gebaut werden, in Regensburg läuft die Produktion gedrosselt. Das trifft den bayerischen Autobauer in einer Zeit, in der die Geschäfte gut laufen. Auch Audi in Ingolstadt kann diese Woche nur eingeschränkt produzieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2022 09:00 Uhr