BMW und Schaeffler leiden unter Folgen der Corona-Pandemie

Airbnb entlässt ein Viertel seiner Belegschaft

New York: Der Unterkünfte-Vermittler Airbnb entlässt jeden vierten Mitarbeiter - ingesamt fast 2.000 Menschen. Das hat der Konzern in einem Brief an die Belegschaft angekündigt und auf die Coronakrise verwiesen. Demnach rechnet Airbnb für dieses Jahr mit einem Umsatzeinbruch um mehr als die Hälfte. Der Konzern zeichnet für die Zeit nach der Krise ein düsteres Lagebild. Reisen werde es irgendwann zwar wieder geben, doch würden sie anders aussehen. Airbnb geht davon aus, dass Reisende künftig lieber Unterkünfte näher am Zuhause und für kleineres Geld suchen. Deswegen werde der Konzern auch seine Investionen in Luxus-Unterkünfte zurückfahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 07:00 Uhr