BMW meldet neuen Absatzrekord

München: BMW meldet ein weiteres Rekordjahr: 2023 hat der Münchner Autokonzern soviele Autos an die Kunden ausgeliefert wie noch nie zuvor. Insgesamt stieg der Absatz der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce um 6,5 Prozent auf 2,6 Millionen Fahrzeuge. Knapp jedes siebte davon war ein reines Elektroauto. Fürs laufende Jahr soll dieser Anteil steigen - dann soll jeder fünfte verkaufte BMW mit Elektromotor fahren. Überdurchschnittlich gut liefen die Verkäufe in Europa und den USA. In China konnten die Wachstumszahlen nicht mithalten - da liegt das Plus nur bei 4,2 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 12:00 Uhr