BMW fährt Rekordgewinn ein

Humanitäre Lage in Mariupol spitzt sich dramatisch zu

Mariupol: Die humanitäre Lage in der eingekesselten ukrainischen Hafenstadt hat sich offenbar weiter verschlimmert. Wie die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk mitteilte, mangelt es den Bewohnern an Strom, Wasser und Nahrungsmitteln. Ihren Angaben zufolge sind während der nunmehr neuntägigen Belagerung Mariupols 1.300 Zivilisten getötet worden. Die Opfer werden teils in Massengräbern verscharrt. Wereschtschuk warf den russischen Angreifern vor, die Stadt immer dann unter Beschuss zu nehmen, wenn ein Konvoi den Versuch unternimmt, Einwohner zu evakuieren. Andernorts sei es dagegen gelungen, Menschen aus Kampfgebieten in Sicherheit zu bringen. So habe man 60.000 Menschen in Richtung Poltawa bringen können. Auf diplomatischer Ebene gab es keinen Fortschritt in dem Konflikt: Ein Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine im türkischen Antalya endete ohne greifbares Ergebnis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 22:00 Uhr