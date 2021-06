BMW drosselt Produktion in Dingolfing

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dingolfing: BMW schränkt die Autoproduktion in seinem größten europäischen Werk ein, weil Elektronikchips fehlen. Ab kommendem Montag gibt es für eine Woche nur eine Schicht statt wie bisher zwei Schichten, bestätigte eine BMW-Sprecherin. Wie viele der rund 17.000 Mitarbeiter davon betroffen sind, ist noch unklar. Seit Ende April waren bei BMW wegen Lieferengpässen von elektronische Chips auch schon an anderen Standorten in Regensburg, Oxford und beim Auftragsfertiger Nedcar einzelne Schichten ausgefallen. Der Mangel an Ch Aufgrund des Chipmangels dürften 2021 weltweit 3,9 Millionen Fahrzeuge weniger produziert werden, schätzt die Unternehmensberatung Alix Partners. Der BMW-Vorstand hatte im Mai angekündigt, wegen fehlender Halbleiter und teurerer Rohstoffe sei «eine volatilere zweite Jahreshälfte» zu erwarten. Der Einkauf sei «permanent damit beschäftigt, diese kritische Situation zu bewältigen, dass wir auch geliefert bekommen, was wir rechtzeitig bestellt haben». Die Krise werde sich noch ein bis zwei Jahre hinziehen, sagte Vorstandschef Oliver Zipse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 13:00 Uhr