BMW bemüht sich nach Vorwürfen gegen Zulieferer um Aufklärung

München: Nach den Vorwürfen gegen einen BMW-Zulieferer wegen möglicher Verletzungen von Umwelt- und Arbeitsstandards hat der Konzern nun reagiert. Man sei auf den Lieferanten zugegangen und habe zusätzliche Informationen eingefordert, sagte ein Pressesprecher von BMW. Sollte es ein Fehlverhalten geben, müsse es abgestellt werden. Die Umweltzertifikate des Zulieferers seien auf dem aktuellen Stand, hieß es weiter. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hatten nahegelegt, dass aus der Kobalt-Mine Bou Azzer in Marokko große Mengen hochgiftiger Stoffe in ein Flusstal gelangen. So seien in Wasserproben deutlich überhöhte Arsenwerte gefunden worden. Zudem hatten Beschäftigte kritisiert, dass das Minen-Unternehmen internationale Standards zum Schutz von Arbeitern nicht einhalte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 22:30 Uhr