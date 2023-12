Bluttat an Prager Uni: Täter soll schon zuvor getötet haben

Prag: Nach dem Schusswaffenangriff in der Karls-Universität in Prag werden immer mehr Details bekannt. Laut Polizei wurden an der Philosophischen Fakultät 14 Menschen getötet und 25 verletzt. Der mutmaßliche Täter ist auch tot. Es handelt sich um einen 24jährigen Studenten, nach dem vor der Bluttat bereits gesucht wurde. Denn in einem Prager Vorort war die Leiche seines Vaters entdeckt worden. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass der Student vor einer Woche einen jungen Mann und dessen Baby bei einem Spaziergang im Wald getötet hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 05:00 Uhr