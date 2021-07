Blutkonserven werden in Deutschland knapp

Schankwirtschaften in Bayern werden Restaurants gleichgestellt

München: Kneipen und Bars dürfen im Freistaat unter den gleichen Voraussetzungen öffnen wie Restaurants. Auch in reinen Schankwirtschaften muss die Bedienung am Tisch erfolgen und nicht an der Theke oder am Tresen. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung erklärt. Mit der Entscheidung reagierte das Kabinett auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der die Schließung von Innenräumen reiner Schankwirtschaften am Freitag gekippt hatte. Auf weitergehende Einschränkungen, etwa eine gesonderte Sperrstunde, wie sie das Gericht als Möglichkeit angedeutet hatte, wird es nicht geben. Wirtschaftsminister Aiwanger zeigte sich erfreut über die Entscheidung - und rief die Bürger dazu auf, dieses Angebot verantwortungsvoll zu nutzen und auf private Kellerpartys zu verzichten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.07.2021 13:45 Uhr