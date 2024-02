Blume will Gender-Sternchen von Hochschulen verbannen

München: Wissenschaftsminister Blume will Gendersternchen von den Universitäten verbannen. Der CSU-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen" geschlechtergerechte Sprache wie in der Wendung "Professorinnen und Professoren" sei inzwischen selbstverständlich. Nach seinen Worten sind jedoch sprachliche Künstlichkeiten wie Sternchen und Binnen-I oder spracherzieherische Tendenzen zu unterlassen. Blume fügte hinzu, dass Studierende, die nicht gendern, keine schlechteren Noten bekommen dürften. Nach den Worten des Ministers darf an einer bayerischen Hochschule nicht gefordert werden, dass sich jemand von der amtlichen deutschen Rechtschreibung absetzen muss. Dies werde er den Hochschulen mitteilen und eine gesetzliche Verankerung im bayerischen Hochschulinnovationsgesetz prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 08:00 Uhr