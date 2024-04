Blume verleiht "Preis für gute Lehre"

Nürnberg: Zwanzig Dozentinnen und Dozenten an bayerischen Hochschulen sind heute mit dem "Preis für gute Lehre" ausgezeichnet worden. Wissenschaftsminister Blume bescheinigte den Geehrten, sie machten den Unterschied darüber, ob Lehren und Lernen Spaß mache und Begeisterung für ein Fach vermittelt werde. Die Preisträger waren von den Studenten vorgeschlagen worden. Sie lehren an Unis und Hochulen in Amberg-Weiden, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg, München, Nürnberg, Passau, Regensburg, Rosenheim und Würzburg. Der "Preis für gute Lehre" ist mit 5.000 Euro dotiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 16:00 Uhr