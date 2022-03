Blume stellt Zeitplan für neues Konzerthaus in Frage

Italien fährt nicht zur WM in Katar

Palermo: Fußball-Europameister Italien hat die Teilnahme an der WM in Katar verpasst. In den Europa-Playoffs schied die italienische Elf gegen Nordmazedonien mit 0 zu 1 aus. Die Nordmazedonier treffen jetzt auf Portugal, das sich mit 3:1 gegen die Türkei durchgesetzt hat. Auch Österreich ist nach einem 1:2 gegen Wales raus. Die Waliser treffen nun auf den Sieger zwischen Schottland und der Ukraine - das Spiel wurde wegen des Krieges in den Juni verlegt. Das DFB-Team ist direkt für das Turnier qualifiziert, das am 21. November beginnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 07:00 Uhr