Blume stellt Zeitplan für Münchner Konzerthaus in Frage

Keine Tarifeinigung für Luftsicherheitskräfte

Frankfurt am Main: Im Tarifstreit bei der Luftsicherheitsbranche gibt es bisher keine Einigung. Wie eine Sprecherin der Arbeitgeberseite mitgeteilt hat, ist in der Nacht die fünfte Verhandlungsrunde in Raunheim bei Frankfurt ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi hat nach ihren Worten ein nachgebessertes Angebot ausgeschlagen. Übernächste Woche wollen sich beide Seiten zu neuen Verhandlungen treffen. Beobachter befürchten, dass sich die Warnstreiks bis in die reisestarke Osterzeit ziehen könnten. Verdi hatte zuletzt am vergangenen Dienstag die Kontrolleure an neun deutschen Flughäfen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Mehr als 750 Flüge waren ausgefallen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem einen Euro mehr pro Stunde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 08:00 Uhr