Blogger aus Kenia hat Nürnberger Menschenrechtspreis erhalten

Nürnberg: Der kenianische Blogger Malcolm Bidali ist mit dem Nürnberger Menschenrechtspreis ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand im Rahmen eines Festaktes im Opernhaus statt. Danach waren alle Bürgerinnen und Bürger zum Essen im Freien an der Nürnberger Friedenstafel eingeladen. Bidali hatte vor der Fußball-WM 2022 als Wachmann beim Stadionbau in Katar gearbeitet und dann die dort herrschenden menschenunwürdigen Zustände angeprangert. Danach wurde er von den katarischen Behörden kurzzeitig festgesetzt. Nach der Rückkehr in seine Heimat gründete der 31jährige Kenianer eine eigene Organisation zur Verteidigung der Rechte von Wanderarbeitern.

