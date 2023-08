Blockade vor BMW-Werk in Regensburg ist vorbei

Regensburg: Die 40 Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation", die die Zufahrten zum BMW-Werk in Regensburg blockiert haben, sind in Gewahrsam genommen worden. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitteilte, leitete die Polizei Ermittlungen wegen Nötigung gegen sie ein. Die Aktivisten hatten heute früh drei Stunden lang BMW-Mitarbeiter an der Durchfahrt gehindert. Einige hatten sich auch auf dem Asphalt festgeklebt. Die Aktionen hatten schon gestern begonnen, einige Mitglieder der Gruppe mussten die Nacht im Gefängnis verbringen und bis heute Abend dort bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 16:00 Uhr