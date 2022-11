Blockade hatte keinen Einfluss auf Versorgung von Radfahrerin

Das Wetter: Bewölkt und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt, gebietsweise Regen, besonders im Süden und Osten. Höchstwerte zwischen 7 Grad in einigen Alpentälern und 12 Grad am Untermain. In der Nacht vor allem an den Alpen regnerisch bei 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen bewölkt mit etwas Regen in Alpennähe. Sonntag und Montag trocken. Tagsüber Höchstwerte bis 11 Grad, am Montag bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 13:00 Uhr