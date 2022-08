Blockade für ukrainische Getreideexperte ist beendet

Odessa: Heute Morgen hat ein erstes Getreideschiff die ukrainische Hafenstadt verlassen. Der Frachter "Razoni" soll nach ukrainischen Angaben 26.000 Tonnen Mais in den Libanon bringen. Bei einem Zwischenstopp in Istanbul soll die Ladung überprüft werden. Auch auf der Rückfahrt wird das Schiff inspiziert, um zu verhindern, dass Waffen in die Ukraine geschmuggelt werden - so sieht es ein Abkommen vor, das unter UN-Vermittlung in der Türkei vereinbart worden ist. Die Ukraine hat sich unter anderem verpflichtet, dass Getreideschiffe festgelegte Korridore bei der Fahrt durchs Schwarze Meer nicht verlassen. Russland wiederum hat zugesagt, auf militärische Aktionen zu verzichten. Der Hafen von Odessa war seit Beginn des russischen Angriffskriegs geschlossen. Nun sollen zwei weitere Häfen wieder in Betrieb genommen werden, um ukrainische Ernteerträge auf den Weltmarkt zu bringen. Wegen der Seeblockade durch Russland waren Hungersnöte in vielen Staaten befürchtet worden.

