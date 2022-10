Blockade der Union beim Bürgergeld steht in der Kritik

Protestbewegung im Iran demonstriert trotz Warnung der Revolutionsgarden

Teheran: Im Iran halten die regierungskritischen Proteste trotz der Warnung der einflussreichen Revolutionsgarden an. Kundgebungen gab es landesweit vor allem an den Universitäten. Auf Videos ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte Tränengas gegen Demonstranten einsetzten. Teilweise sollen sie auch geschossen haben. Gestern hatte der Chef der Revolutionsgarden die Protestbewegung ultimativ dazu aufgerufen, nicht mehr auf die Straßen zu gehen. Die Elitetruppe hatte sich bisher nicht an der Niederschlagung der Demonstrationen beteiligt. Viele Menschen wurden dabei in den vergangenen sieben Wochen getötet, tausende festgenommen. - Derweil haben vergangene Nacht in Berlin drei vermummte Männer ein Protestcamp von Exil-Iranern vor der Botschaft des Landes attackiert und dabei mehrere verletzt. Anschließend flüchteten sie, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2022 18:00 Uhr