BLLV verlangt Plan für mögliche vierte Corona-Welle

Nachrichtenarchiv - 08.06.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband fordert einen Plan für eine mögliche vierte Corona-Welle im Herbst. Verbandspräsidentin Fleischmann sagte im BR-Fernsehen, die Schulen dürften nicht wieder geschlossen werden. Nötig sei ein "bildungspolitisches Logbuch", so Fleischmann. Es könne nicht sein, dass Lehrer weiterhin am Freitag erfahren, was sie am Montag in der Schule anders machen sollen. Fleischmann kritisierte zudem einen Lehrermangel vor allem an Grund-, Mittel- und Förderschulen. Die von Kultusminister Piazolo für das neue Schuljahr angekündigten Neueinstellungen reichen aus Sicht des Verbands nicht aus. Piazolo zufolge sollen im Herbst mehr als tausend neue Lehrer unterrichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2021 08:00 Uhr