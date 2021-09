BLLV-Präsidentin Fleischmann bemängelt Impf-Kampagne an Schulen

EU will 200 Millionen weitere Impfdosen an ärmere Länder geben

Straßburg: Die Europäische Union will 200 Millionen weitere Corona-Impfdosen für ärmere Länder spenden. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union an. Sie sprach von einer "Investition in die Solidarität" und in die weltweite Gesundheit. Auch in Europa müsse die Impfkampagne weitergehen, so von der Leyen. Sie lobte die Zusammenarbeit der EU-Staaten in der Pandemie und sagte, man habe unter Beweis gestellt, dass man gemeinsam handeln könne. Außerdem habe man vieles richtig gemacht. Die Verzögerungen bei der Beschaffung von Impfstoffen hatte viel Kritik hervorgerufen. Die Kommissionspräsidentin betonte, Europa dürfe nicht selbstgefällig sein, die Pandemie sei kein Sprint, sondern ein Marathon.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.09.2021 09:45 Uhr