BLLV beklagt Lehrermangel in Bayern

Gorch Fock ist zurück in Kiel

Kiel: Die Gorch Fock ist wieder in ihrem Heimathafen. Das Segelschulschiff ist am Nachmittag in die Kieler Förde eingelaufen und wurde mit Salutschüssen begrüßt. An Bord waren unter anderem Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Schönbach. Zuletzt war die Gorch Fock vor rund sechs Jahren in Kiel gewesen. Seitdem wurde der Dreimaster in Bremen saniert. Veranschlagt waren dafür ursprünglich zehn Millionen Euro. Es musste aber viel mehr gemacht werden als zunächst gedacht. Zwischenzeitlich stand das Schiff deswegen vor dem endgültigen Aus. Die damalige Verteidigungsministerin von der Leyen legte schließlich einen Kostendeckel von 135 Millionen Euro fest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2021 15:00 Uhr