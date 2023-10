BLLV begrüßt Wechsel im Kultusministerium

München: Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hat den Wechsel an der Spitze des Kultusministeriums begrüßt. BLLV-Präsidentin Fleischmann sagte dem BR, sie habe die neue Amtsinhaberin Anna Stolz bereits als Staatssekretärin positiv erlebt - vor allem, was deren Herzensanliegen wie Inklusion angehe. Fleischmann freut sich nach eigenen Worten auf die Zusammenarbeit mit Stolz, verwies aber auch auf "viele Baustellen" an den Schulen, die zu bewältigen seien. Die neue Kultusministerin Anna Stolz wird Nachfolgerin von Michael Piazolo und ist die erste Ministerin der Freien Wähler überhaupt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 07:00 Uhr