Blitzeinschlag verursacht große Schäden am Ulmer Münster

Ein Blitzeinschlag im Ulmer Münster hat zwar kein Feuer ausgeslöst, aber massive Schäden verursacht. Wie die Münsterbaumeisterin, Heidi Vormann, der "Südwest Presse" mitteilte, ist vor allem die Elektrik betroffen. Am Samstagabend war der Blitz in den mit gut 161 Metern welthöchsten Kirchturm eingeschlagen. Diese Rekordmarke wird das Ulmer Münster allerdings nicht mehr lange haben. In einigen Monaten wird auf dem zentralen Turm der Sagrada Família in Barcelona ein Kreuz errichtet. Damit wird dieser Kirchturm dann elf Meter höher sein als das Bauwerk in Ulm.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.06.2025 14:00 Uhr