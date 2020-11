Blitze in Australien liefern spektakuläre Lichtshow

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Adelaide: Bei Unwettern im australischen Bundesstaat South Australia haben sich nach Medienangaben rund 100.000 Blitze entladen. Ein Fernsehsender sprach von einer spektakulären Lichtershow, die aber zugleich in vielen Gebieten zu Stromausfällen geführt habe. 30.000 Haushalte seien betroffen gewesen. Zudem wurden mehr als 140 Buschbrände registriert. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Region nordwestlich von Adelaide am stärksten betroffen. Inzwischen seien die Brände weitgehend unter Kontrolle. In South Australia ist es derzeit um die 30 Grad heiß.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 11:00 Uhr