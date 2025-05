Blitzdichte ist in Bayern am höchsten

In Bayern schlagen die meisten Blitze ein: Der Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids verzeichnete im vergangenen Jahr mehr als 56.000 Einschläge im Freistaat - ein Viertel aller Blitze bundesweit. Wie schon im Vorjahr war Rosenheim in Oberbayern Spitzenreiter. Mit insgesamt knapp 210.000 Blitzen lag die Zahl in Deutschland vergangenes Jahr etwas höher als in den beiden Vorjahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.05.2025 10:15 Uhr