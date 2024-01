Blinken warnt vor Eskalation in gesamter Nahost-Region

Doha: US-Außenminister Blinken hat in Katar vor einer Eskalation in der gesamten Nahost-Region gewarnt. Auf seiner Nahost-Reise sagte er bei einem Treffen mit Katars Ministerpräsident und Außenminister Thani, der Konflikt könnte schnell metastasieren, was noch mehr Leid in der Region verursachen würde. Die USA haben Israel wiederholt gemahnt, mehr für den Schutz von Zivilisten in Gaza zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation schafft es nach eigenen Angaben seit fast zwei Wochen nicht, Hilfsgüter in den Norden des Küstenstreifens zu bringen.

