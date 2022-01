Blinken und Lawrow haben in Genf über Ukraine-Krise gesprochen

Nachrichtenarchiv - 21.01.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Das Treffen von US-Außenminister Blinken und seinem russischen Kollegen Lawrow ist ohne inhaltliche Annäherung zu Ende gegangen. Blinken warnte Russland erneut vor einer Invasion russischer Truppen in der Ukraine. In diesem Fall werde man schnell und umfassend reagieren. Die USA unterstützten die Ukraine und ihre territoriale Integrität. Er habe die Sorge vorgetragen, dass Rusland überall in Europa und der Welt versuche, Frieden und Sicherheit zu bedrohen, so Blinken. Lawrow warf den USA und der Nato vor, eine Maschinerie gegen Russland zu betreiben. Er verlangte erneut schriftliche Zusagen, dass die Nato darauf verzichtet, weitere osteuropäische Staaten aufzunehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2022 20:00 Uhr