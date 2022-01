Blinken und Lawrow beraten über Ukraine-Krise

US-Rockmusiker Meat Loaf stirbt mit 74 Jahren

New York: Der US-amerikanische Sänger Meat Loaf ist tot. Wie es auf der offiziellen Facebookseite des Rockmusikers heißt, starb er in der vergangenen Nacht im Alter von 74 Jahren. Bekannt wurde er vor allem für seinen Song "I'd do anything for Love". Sein Album "Bat out of Hell" aus dem Jahr 1977 ist eines der meistverkauften in der Musikgeschichte. Meat Loaf wirkte außerdem als Schauspieler in dem Kultfilm "The Rocky Horror Picture Show" mit.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.01.2022 09:45 Uhr