Blinken und Austin sichern nach Ukraine-Besuch Militärhilfe zu

Kiew: US-Verteidigungsminister Austin und Außenminister Blinken sind in der vergangenen Nacht mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammengekommen und haben ihm finanzielle und militärische Unterstützung zugesagt. Außerdem wollen die USA ukrainische Soldaten im Umgang mit westlicher Rüstungstechnik schulen. Beide US-Politiker stellten sich nach ihrer Rückreise aus der Ukraine in Polen der Presse. Dabei versicherten sie, die Schlacht um die Hauptstadt Kiew sei bereits gewonnen. Allerdings gingen die Kämpfe andernorts weiter - daher gehe es jetzt darum, der Ukraine das sichere Gefühl zu geben, den Krieg gewinnen zu können. Gemeinsam mit den Partnerstaaten seien die USA ständig bemüht, dem Land geeignetes Gerät zu liefern, so Blinken und Austin. In den kommenden Tagen würden erste US-Diplomaten nach Kiew zurückkehren, in einigen Wochen wolle man dort die US-Botschaft wiedereröffnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2022 09:00 Uhr