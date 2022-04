Blinken und Austin haben Ukraine Militärhilfe versprochen

Nachrichtenarchiv - 25.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine ist Präsident Selenskyj in der Nacht mit US-Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin zusammengekommen. Der Besuch der beiden amerikanischen Regierungsmitglieder wurde erst bestätigt, nachdem Blinken und Austin das Land wieder verlassen hatten. Beide teilten mit, die Vereinigten Staaten hätten umfangreiche Militärhilfen zugesagt. Insgesamt stellen die USA der Ukraine und weiteren osteuropäischen Staaten 713 Millionen Dollar zur Verfügung. Damit wolle man es der ukrainischen Armee unter anderem ermöglichen, sich auf modernere, westliche Waffensysteme umzustellen. Die Union im Bundestag hat inzwischen ihren Vorschlag für einen Beschluss zum Thema schwere Waffen eingebracht. Darin fordern CDU und CSU, Deutschland solle wie auch andere Nato-Verbündete Panzer und anderes schweres Gerät an die Ukraine liefern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2022 08:00 Uhr