Blinken trifft zu unangekündigtem Besuch in Kiew ein

Kiew: US-Außenminister Blinken ist in der Ukraine angekommen. Er traf am Vormittag zu einem aus Sicherheitsgründen unangekündigten Besuch in der Hauptstadt Kiew ein. Wie es aus dem US-Außenministerium heißt, will Blinken weitere Hilfe für die Ukraine ankündigen. Es geht demnach um einen Wert von einer Milliarde US-Dollar. Es ist der vierte Besuch Blinkens in der Ukraine seit Beginn des Krieges vor gut eineinhalb Jahren. Das Land ist auch in der vergangenen Nacht Ziel russischer Angriffe geworden. Sowohl Kiew als auch die Schwarzmeerregion wurden nach ukrainischen Angaben von Drohnen attackiert. Es habe bei Odessa einen Toten und Schäden in der Landwirtschaft und am Hafen gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 12:00 Uhr