Blinken setzt Vermittlungsgespräche zum Gazakrieg in Ägypten fort

Kairo: Die islamistische Hamas lehnt den neuen Entwurf für ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel ab. Ein Sprecher teilte mit, der Entwurf entspreche nicht dem, was die USA im Juli mit den Vermittlern vereinbart hätten. Streit gibt es vor allem über die künftige militärische Präsenz Israels im Gazastreifen. Aktuell hält sich US-Außenminister Blinken zu weiteren Gesprächen in Doha auf. Zuvor hatte er in Ägypten mit Präsident Sisi gesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 21:00 Uhr