Blinken sagt Treffen mit Lawrow ab

Nachrichtenarchiv - 23.02.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Angesichts der jüngsten Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt hat US-Außenminister Blinken ein geplantes Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow abgesagt. Es habe keinen Sinn, an dem ursprünglich für morgen in Genf angesetzten Gespräch festzuhalten, sagte Blinken in Washington. Das Weiße Haus schließt auch ein mögliches Treffen von US-Präsident Biden mit Russlands Präsidenten Putin vorerst aus. In einer Fernsehansprache kündigte Biden harte Finanzsanktionen gegen Russland an, um Moskau von westlicher Finanzierung abzuschneiden. Dazu wollen die USA unter anderem Strafmaßnahmen gegen die staatliche Außenwirtschaftsbank VEB verhängen. Japan und Australien schließen sich den Strafmaßnahmen an. Die USA rechnen mit einer weiteren Eskalation Russland in der Ukraine und verlegen deshalb zusätzlich Soldaten und Ausrüstung nach Osteuropa. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat eine Teilmobilmachung angeordnet und Reservisten zu den Waffen gerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 07:00 Uhr