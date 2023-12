Blinken ruft Israel zum Schutz von Zivilisten in Gaza auf

Washington: US-Außenminister Blinken hat Israel erneut aufgerufen, mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu tun. Die israelische Führung habe zwar wichtige zusätzliche Schritte in diese Richtung unternommen, so Blinken in Washington. Es gebe aber nach wie vor eine Lücke zwischen dem, was er bei seinem jüngsten Besuch in Tel Aviv angeregt habe und was an tatsächlichen Ergebnissen zu beobachten sei. Blinken sagte, es gehe zum Beispiel nicht nur darum, Sicherheitszonen einzurichten, die Menschen müssten auch genau darüber informiert werden. Und es müsse dort Essen, Wasser und Medikamente geben. An Israels Vorgehen gegen die Hamas gibt es wegen der hohen Zahl an Opfern in der palästinensischen Zivilbevölkerung Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2023 07:00 Uhr