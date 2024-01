Blinken in Istanbul mit Erdogan zusammengetroffen

Tel Aviv: Israel hat seine Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt und dabei unter anderem Ziele in Rafah an der Grenze zu Ägypten beschossen. In der Stadt haben hunderttausende Menschen Zuflucht vor den Kämpfen gesucht. Zuvor hatte die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon mehr als 60 Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt abgeschossen. Die Hisbollah erklärte, dies sei eine erste Reaktion auf die Tötung von Hamas-Vizechef Saleh al-Aruri gewesen. Dieser war am Dienstag im Süden Beiruts durch eine Explosion getötet worden. Die Hisbollah macht Israel dafür verantwortlich. Unterdessen ist US-Außenminister Blinken mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul zu diplomatischen Gesprächen zusammengekommen. Bei dem Treffen geht es dem Vernehmen nach vor allem um den Gaza-Krieg.

