Blinken fordert sofortiges Ende der russischen Atomdrohungen

22.09.2022 18:45 Uhr

New York: US-Außenminister Blinken hat ein Ende russischer Drohungen mit Atomwaffen gefordert. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates sagte Blinken, jedes Ratsmitglied solle deutlich machen, dass die rücksichtslosen nuklearen Drohungen aufhören müssten. Außerdem beklagte Blinken, dass Russlands Präsident Putin mit der angekündigten Aufstockung seiner Truppen zur Eskalation des Kriegs beitrage. Der russische Außenminister Lawrow wiederholte in seiner Rede die Vorwürfe, die Moskau seit Monaten erhebt. Die militärische Sonderoperation in der Ukraine sei unausweichlich gewesen, weil die Ukraine eine Bedrohuung für die russische Sicherheit sei. Im Donbass sei offen zur Tötung von Russen aufgerufen worden, die russische Sprache sei verboten und russische Bücher seien wie bei den Nazis vernichtet worden. Der Westen sei durch sein Unterstützung der Ukraine inzwischen zur Konfliktpartei geworden, sagte Lawrow weiter.

