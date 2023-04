Blinken fordert in Telefonat mit Lawrow von in Russland inhaftierten US-Bürgern

Meldungsarchiv - 02.04.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: US-Außenminister Blinken hat in einem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Lawrow gefordert, den zuletzt inhaftierten amerikanischen Journalisten Gershovich freizulassen. Außerdem sprach Blinken über den seit 2018 inhaftierten Paul Whelan. Der US-Bürger solle ebenfalls aus dem Gefängnis kommen. Moskau wirft beiden Amerikanern Spionage vor. In einem der seltenen Telefonate zwischen den beiden Außenministern forderte Blinken Lawrow zudem auf, ein Umfeld zu schaffen, das es den diplomatischen Seiten erlaubt, ihre Arbeit zu machen. Lawrow soll dagegen seinen US-Kollegen dazu aufgefordert haben, die Entscheidungen der russischen Behörden zu respektieren. Er spielte damit auf das Gericht an, dass am Donnerstag Haftbefehl gegen Gershovich wegen Spionage erlassen hatte. Dem Reporter drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2023 19:00 Uhr