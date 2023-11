Blinken besucht erneut Israel

US-Außenminister Blinken besucht heute erneut Israel. Vor seinem Abflug hat er drei Ziele genannt: Schritte zum Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, das Verhindern einer Eskalation in der Region und die Vorbereitung einer langfristigen Zwei-Staaten-Lösung. Unterdessen hat die israelische Armee Gaza umstellt - die größte Stadt in dem abgeriegelten Küstenstreifen. Der Ort sei der Brennpunkt der Terrororganisation Hamas, erklärte am späten Abend ein Militärsprecher. Vor knapp einer Woche hatte Israel eine neue Phase des Krieges eingeläutet und die Einsätze am Boden deutlich ausgeweitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 05:00 Uhr