Blienert beklagt Verharmlosung von Alkohol in Deutschland

Berlin: Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, hat eine Verharmlosung von Alkohol in Deutschland beklagt. Im ARD-Interview der Woche sagte Blienert, in anderen Ländern gebe es längst höhere Steuern und ein Werbeverbot. In Deutschland gelte Alkohol immer noch als kulturelles Gut, man halte fest an dem Mythos, dass ein Glas Rotwein gesund sei. Die Regelung, dass man ab 14 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen Alkohol trinken dürfe, müsse längst abgeschafft werden, so Blienert. Sinnvoll sei eine Altersgrenze von 18 Jahren, das Minimalziel für den Jugendschutz seien 16 Jahre. Auch beim Nichtraucherschutz trete Deutschland seit Jahren auf der Stelle. Bei den harten Drogen verweist der SPD-Politiker auf das Problem, dass synthetische Drogen mit unbekanntem Inhalt zunehmend online verfügbar sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2025 08:00 Uhr