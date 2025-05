Blaue Nacht in Nürnberg unter dem Motto "Love and Peace"

Nürnberg: Unter dem Motto "Love and Peace" findet heute die "Blaue Nacht" statt. An mehr als 60 Kulturorten in der gesamten Innenstadt wird von 17 bis 1 Uhr Programm geboten. Nach Angaben der Stadt werden 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Event wurde erstmals vor 25 Jahren zum 950. Jubiläum der Stadt ausgerichtet und findet jährlich statt. 80 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs steht die "Blaue Nacht" in diesem Jahr unter dem Motto "Love and Peace" - inspiriert auch von der Hippiezeit, dem weltweiten Frieden und neuen Demokratiebewegungen.

