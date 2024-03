"Blade Runner"-Schauspieler M. Emmet Walsh ist tot

Los Angeles: Der US-amerikanische Schauspieler M. Emmet Walsh ist tot. Wie sein Management mitteilte, starb er bereits am Dienstag an einem Herzstillstand. International bekannt wurde Walsh vor allem durch seine Rolle als Polizei-Boss in "Blade Runner". In seiner rund 70-jährigen Karriere trat er in mehr als 250 Fernsehproduktionen und mehr als 100 Filmen auf, darunter "Blood Simple", "Die Hochzeit meines besten Freundes" und "Knives Out". Walsh wurde 88 Jahre alt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 04:00 Uhr