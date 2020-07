BKA will regelmäßig Sicherheitsgefühl der Bürger abfragen

Spahn ruft zu Vorsicht im Urlaub auf

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat dazu aufgerufen, auch im Urlaub die Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. Dazu gehörten vor allem Abstand zu halten und eine Maske zu tragen, erklärte Spahn. Er warnte davor, sich angesichts sinkender Zahlen in Deutschland in falscher Sicherheit zu wiegen. Mit Blick auf Strandpartys am Wochenende auf Mallorca sagte Spahn, der Ballermann dürfe kein zweites Ischgl werden. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Wiehler, ergänzte, die aktuelle Größenordnung der Neuinfektionen sei beherrschbar. Das liege in erster Linie an den Schutzmaßnahmen. Wiehler betonte, dass vor allem in den Ländern die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark anstieg, in denen Corona-Auflagen früh gelockert wurden, wie in den USA, Indien oder Israel. Seit gestern zählte das RKI 159 neue Infizierte in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 12:00 Uhr