BKA warnt vor "demokratiegefährdender" Hetze gegen Politiker

Berlin: In Deutschland nimmt die politisch motivierte Kriminalität gegen Politikerinnen und Politiker stark zu. Das geht aus Daten des Bundeskriminalamts hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet. Demnach wurden im vergangenen Jahr mehr als 4.400 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger festgestellt. Vier Jahre davor waren es noch rund 1.500. Die Zahlen für 2021 sind noch vorläufig. Das BKA nennt als Grund unter anderem Radikalisierungstendenzen in den sozialen Medien infolge der Pandemie. In einer Einschätzung heißt es, diese Entwicklung könne demokratiegefährdend sein, wenn Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu äußern oder ein Amt zu übernehmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.02.2022 15:00 Uhr