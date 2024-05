BKA war federführend bei Razzia gegen Cyberkriminelle

Wiesbaden: Der weltweite Schlag gegen Cyberkriminelle ist weitgehend vom Bundeskriminalamt und der Zentralstelle für Internetkriminalität organisiert worden. Die Zentralstelle gehört zur Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. ZIT-Leiter Krause sagte in Wiesbaden, die Ermittlungen hätten mehrere Jahre gedauert. Sie richteten sich gegen Cyber-Erpresser, die mit ihrer Schad-Software Unternehmen lahmlegten, aber auch Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und die gesamte öffentliche Verwaltung. Laut Bundeskriminalamt sind mit dem internationalen Polizeieinsatz sechs der wichtigsten Schadsoftware-Gruppen vom Netz genommen worden. Auf Konten und als Kryptowährungen wurden mehr als 140 Millionen Euro gefunden. Die Ermittler erließen insgesamt zehn internationale Haftbefehle, vier Personen wurden vorläufig festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 16:00 Uhr