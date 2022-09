BKA sieht Gefahr für innere Sicherheit durch Energiekrise

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin : Das Bundeskriminalamt sieht aufgrund der Energiekrise und hoher Inflation in den kommenden Wochen die innere Sicherheit in Deutschland in Gefahr. Das steht in einem internen Vermerk, aus dem der "Tagesspiegel" zitiert. Demnach rechnet das BKA mit Demonstrationen und Straftaten wie bei den Corona-Protesten in den vergangenen Jahren, da ein großer Teil der Bevölkerung eine existenzbedrohende Situationen fürchte. Es könne zu Besetzungen und Blockaden von Unternehmen des Energie- und Rüstungssektors durch die linke Szene kommen, heißt es. Laut BKA sind von Rechtsextremisten und Corona-Skeptikern außerdem Straftaten gegen Politiker und Entscheidungsträger zu befürchten. Laut Bundeskriminalamt haben zudem Islamisten zu Anschlägen auf die "wirtschaftliche Infrastruktur" aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 07:00 Uhr