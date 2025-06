BKA schaltet internationale Darknet-Plattform ab

Deutsche Ermittler erreichen Abschaltung krimineller Darknet-Plattform: In der international koordinierten Aktion waren mehr als 300 Beamte bei 25 Durchsuchungen in mehreren EU-Staaten im Einsatz. Ein mutmaßlicher Administrator der Plattform wurde festgenommen. Die Seite namens Archetyp Market ist laut Europol eine der größten und am längsten bestehenden kriminellen Handelsplattformen, auf der vor allem Drogen gehandelt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 13:45 Uhr